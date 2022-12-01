Первая сенсация плей-офф: как Марокко разрушило атаку Испании и победило в серии пенальти на ЧМ-2022

Марокко сенсационно взяло верх над Испанией и впервые в истории вышло в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Подопечные Валида Реграги провели большую часть матча в глухой обороне, не позволив соперникам создать ни одного 100%-ного момента у собственных ворот. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти блестяще выступил голкипер Яссин Боно, не позволивший ни разу поразить свои ворота. Так «красная фурия» второй раз подряд завершила выступление на стадии 1/8 финала мундиаля.

Выход Испании в плей-офф чемпионата мира со второго места стал одной из самых неоднозначных и обсуждаемых тем мундиаля. Одни хвалили отобравшую у «красной фурии» первую строчку Японию и восхищались её несгибаемым характером и волей к победе. Другие упрекали подопечных Луиса Энрике в нежелании бороться за три очка и тем самым не только спасать от вылета Германию, но и выходить на более именитого оппонента в 1/8 финала. В случае успеха им грозила очередная встреча с Хорватией, с которой они устроили настоящее шоу на Евро. Тогда «шашечные» отыгрались со счёта 1:3, а дожать их удалось лишь в дополнительное время.

Так или иначе, Испания сенсационно проиграла в третьем туре группового этапа и избежала матча с действующими вице-чемпионами планеты, получив в соперники Марокко. И хотя эта сборная значительно уступала по статусу, мальчиком для битья уж точно не казалась. На нынешнем мундиале подопечные Валида Реграги обыграли не только Канаду, но и Бельгию, а по составу были не сильно слабее тех же хорватов. Достаточно вспомнить фланговых защитников Ашрафа Хакими и Нуссаира Мазрауи, а также форварда Хакима Зиеша, представляющих сильнейшие клубы Европы.

Вряд ли стоило ожидать, что Марокко попытается отобрать у Испании мяч и помешать ей бить рекорды по проценту владения. В преддверии этого матча «атласские львы» занимали 29-е место по данному показателю и рассчитывали в основном на молниеносные контратаки, ключевые роли в организации которых играли их главные звёзды. И в свете этого довольно неожиданным стало решение Энрике выпустить справа не профильного защитника в лице Дани Карвахаля или Сесара Аспиликуэты, а Маркоса Льоренте. В «Атлетико» он имел опыт выступления практически на всех позициях, но в оборонительных навыках всё же уступал своим партнёрам. И подтверждение тому появилось уже в первом тайме, когда Софьян Буфаль раскачал его у боковой линии. Пара ложных движений — и соперник «отправился в буфет», а на ворота Унаи Симона чуть было не был организован опасный выпад.

В целом марокканцы провели первый тайм не хуже оппонентов, если не лучше. Да, испанцы вновь контролировали мяч почти 70% времени, но сподобились лишь на пару достойных атак. И то только благодаря ошибке защитника Наифа Агера, пропустившего пас на находившегося под давлением флангового защитника. В результате Гави пробил в перекладину, а удар Феррана Торреса в упор был заблокирован. Правда, за пару секунд до этого был зафиксирован офсайд. А спустя минуту прицел проверил Марко Асенсио.

Африканцы ответили рядом перспективных скоростных выпадов и выстрелом Хакими со штрафного. И в общей сложности превзошли противников не только по числу ударов (3:1), но и по ожидаемым голам (0,24 — 0,23). Оборона работала слаженно, вингеры регулярно находили свободное пространство впереди. Беспокоили лишь частые осечки Софьяна Амрабата, неоднократно заигрывавшегося на своей половине.

В перерыве у Энрике было много работы. Наставнику было необходимо понять, каким образом преобразовать игру команды, чтобы во втором тайме у его подопечных стало хоть что-то получаться в фирменном позиционном нападении. Но первые 18 минут на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити» происходило ровно то же самое, что и в первой половине. «Красная фурия» катала мяч поперёк поля, но пробиться через массированную и выстроенную защиту соперника не могла. И тренер наконец решил прибегнуть к помощи своего лучшего бомбардира. Но если выход Альваро Мораты вместо Асенсио напрашивался, то разрушившая барселонское трио замена Гави на Карлоса Солера стала крайне неожиданной. Забегая вперёд, хавбек «Пари Сен-Жермен» так ничем и не запомнился, став одним из антигероев матча.

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Наиболее удачным оказалось решение Энрике выпустить Нико Уильямса, чьи скоростные проходы по флангу хоть немного прибавили динамики атаке Испании. Но кардинальным образом ситуация не изменилась. Выстроившие тактику на встречу по конспектам Станислава Черчесова марокканцы относительно спокойно дотерпели до окончания основного времени и позволили оппонентам лишь раз пробить по воротам Боно. Подпортила настроение разве что травма основного защитника Наифа Агера, отправившегося на скамейку на 84-й минуте.

В овертайме Испания продолжила давить, но вплоть до компенсированного времени ближе к голу было именно Марокко. Дважды Валид Хеддира врывался в штрафную противника, но сначала он пробил прямо в Симона, а затем уступил в дуэли с двумя защитниками. Фавориты же наконец сумели прорваться через оборонительные редуты лишь на 123-й минуте, когда Пабло Сарабия откликнулся на дальний заброс и пробил в штангу. Правда, в момент паса он мог находиться в офсайде.

Таким образом, как и четыре года назад, Испания была вынуждена оспаривать путёвку в четвертьфинал в серии пенальти. Однако на этот раз в воротах соперника стоял не Игорь Акинфеев, чья футбольная карьера во многом и началась с отражённого 11-метрового, а Яссин Боно. И голкипер «Севильи» выдал ещё более впечатляющий перформанс и не пропустил ни разу. Вышедший специально ради удара с точки Сарабия угодил в штангу, а Солер и Бускетс не смогли перехитрить визави. Симон отразил лишь одну из четырёх попыток, а «красная фурия» вновь не смогла преодолеть барьер 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Марокко впервые в истории пробилась в четвертьфинал, где встретится с победителем противостояния Португалии и Швейцарии.