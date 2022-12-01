Марокко обыграло Испанию в серии пенальти и пробилось в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Марокко одержала победу над командой Испании в матче первого раунда в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. Игра прошла в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

В пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

Таким образом, Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.

Ранее сообщалось, что Испания нанесла первый удар в створ ворот Марокко на 55-й минуте.