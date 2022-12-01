Марокко и Испания не выявили победителя в основное время в матче 1/8 финала ЧМ

Матч между сборными Марокко и Испании продолжится в овертайме в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Счёт основного времени — 0:0. Испанские футболисты владели мячом 75% времени, а подопечные Валида Реграги — 25%.

Встреча в настоящий момент проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 18:00.

Ранее сообщалось, что Испания нанесла первый удар в створ ворот Марокко на 55-й минуте.