Тренер сборной Марокко заявил, что команда чувствует поддержку Африки и арабского мира

Главный тренер Марокко Валид Реграги сообщил, что футболисты ощущают на чемпионате мира в Катаре поддержку болельщиков из других африканских и арабских стран.

«В первую очередь мы представляем Марокко, но я знаю, что и в Азии, и в арабском мире у нас есть большая поддержка. Арабская команда впервые играет в четвертьфинале, но в то же время мы представляем и Африку», — рассказал Реграги на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Марокко обыграла по пенальти команду Испании (0:0, 3-0) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Рашид Рахимов оценил шансы сборной Марокко в борьбе за золотые медали чемпионата мира по футболу 2022 года.