Рахимов: сборную Марокко можно назвать одним из претендентов на победу на ЧМ-2022

Бывший тренер московского «Локомотива» Рашид Рахимов оценил шансы сборной Марокко в борьбе за золотые медали чемпионата мира по футболу 2022 года.

«На данный момент я бы даже три фаворита отметил. Это Бразилия, Франция и Марокко», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

По его словам, никто не предполагал, что марокканцы смогут выйти из группы, в которую также попали Бельгия, Хорватия и Канада.

«Во всех трёх матчах они выглядели очень хорошо, очень уверенно, очень организованно. И по игре в 1/8 финала мы увидели, что и против испанцев они так же выглядели», — добавил Рахимов.

Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал отношение нападающего Криштиану Роналду к тому, что он начнёт матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией в запасе.