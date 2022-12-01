В Федерации футбола Португалии опровергли желание Роналду покинуть команду

Федерация футбола Португалии выступила с заявлением по поводу информации о возможном желании Криштиану Роналду покинуть национальную команду во время чемпионата мира в Катаре.

«В Федерации футбола Португалии заявляют, что капитан национальной команды Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть сборную во время турнира», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что игрок каждый день пополняет свой список достижений в составе сборной страны.

По информации Record, у футболиста возник конфликт с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Отмечается, что Роналду был недоволен заменой в матче с Южной Кореей (1:2).

Ранее сообщалось, что Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии.