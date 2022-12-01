Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.

По информации Record, у футболиста возник конфликт с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Отмечается, что Роналду был недоволен заменой в матче с Южной Кореей (1:2).

В следующей игре со Швейцарией игрок не попал в стартовый состав, а вышел на поле на 73-й минуте.

В четвертьфинале мундиаля Португалия сыграет с Марокко.

Ранее невеста Роналду назвала позором, что Криштиану не сыграл в матче со Швейцарией 90 минут.