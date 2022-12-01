Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.
По информации Record, у футболиста возник конфликт с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Отмечается, что Роналду был недоволен заменой в матче с Южной Кореей (1:2).
В следующей игре со Швейцарией игрок не попал в стартовый состав, а вышел на поле на 73-й минуте.
В четвертьфинале мундиаля Португалия сыграет с Марокко.
Ранее невеста Роналду назвала позором, что Криштиану не сыграл в матче со Швейцарией 90 минут.