Сражение с собственным эго: почему Роналду следует смириться с ролью запасного ради успеха Португалии на ЧМ по футболу

Решение Фернанду Сантуша оставить в запасе Криштиану Роналду пошло на пользу сборной Португалии. Без него она разгромила Швейцарию в 1/8 финала чемпионата мира, а заменивший капитана Гонсалу Рамуш оформил хет-трик. При этом пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил в Катаре лишь один мяч с пенальти и не играет в команде настолько важной роли, как прежде. Вместе с тем он остаётся лидером коллектива в раздевалке и способен помочь партнёрам завоевать Кубок планеты, если смирится со своим эго.

Решение Фернанду Сантуша оставить в резерве Криштиану Роналду на матч 1/8 финала чемпионата мира произвело эффект разорвавшейся бомбы. Да, команда разгромила Швейцарию, а заменивший звёздного ветерана Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, но болельщики всё равно недоумевают. Они привыкли к тому, что форвард оставался неприкасаемым в сборной и добивался успеха в любом состоянии, о чём наглядно свидетельствует статистика: 118 голов в 195 встречах.

Между тем для самого футболиста произошедшее стало закономерностью. Ранее в «Манчестер Юнайтед» на скамейку его отправляли сразу два главных тренера: Ральф Рангник и Эрик тен Хаг. Однако в клубе это можно было списать на разногласия (особенно в случае с нидерландским специалистом) и не лучшую физическую форму, ведь пятикратный обладатель «Золотого мяча» пропустил большую часть летней подготовки. Но теперь их примеру последовал и Сантуш, у которого всегда были хорошие отношения с подопечным. И главное, команда от этого только выиграла.

Все основания для такого шага у специалиста были. На групповом этапе Роналду забил только один мяч, да и тот с пенальти (касание мяча волосами, смутившее уругвайского вратаря в эпизоде с голом Бруну Фернандеша, не в счёт). Вместе с тем он традиционно не напрягался в прессинге и почти не мешал соперникам начинать атаки. Показательная статистика: Криштиану нанёс больше всех ударов (в среднем 2,5 за игру), но при этом имеет один из худших показателей как по количеству (20,3), так и по точности (76,5 %) передач. Складывалось впечатление, что порой он больше думал о собственных рекордах и голах, чем о результате. Не обошлось и без публичных проявлений недовольства тренерскими решениями. Форвард остался крайне разочарован заменой в матче с Южной Кореей на 65-й минуте.

Перед началом турнира многие гадали, как скажется на звезде скандал с «Манчестер Юнайтед». Были версии, что это дополнительно мотивирует его. Однако произошедшее скорее отвлекло португальца и помешало ему полностью сконцентрироваться на мундиале. Уже после его начала стало известно о разрыве контракта с манкунианцами. Затем появились слухи об интересе к нему саудовского «Аль Насра», который якобы готов был платить €200 млн в год. После победы над Швейцарией форварду пришлось опровергать данную информацию вместо того, чтобы рассуждать об игре.

Для Роналду в Катаре наступил момент истины. За свою богатую на события карьеру он завоевал пять «Золотых мячей», столько же раз раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды — АПЛ и дважды — Примеру и Серию А. Вдобавок он взял более десятка других трофеев, среди которых чемпионат Европы. Теперь его ждёт самая важная «игра», соперником в которой станет собственное эго. Сумеет ли честолюбивый спортсмен смириться с ролью запасного ради командных интересов?

Ещё после Евро-2020 многие болельщики и эксперты считали, что Криштиану уже не настолько хорош и не всегда заслуживает попадания в основу. В квалификации ЧМ-2022 он забил пять мячей (три из них — Люксембургу), а в последнем сезоне Лиги наций — два. Тогда же Сантуш впервые за долгое время отправил его в резерв — в поединке с Испанией. Правда, в следующей встрече со Швейцарией футболист вернулся и оформил дубль, а также отдал результативную передачу.

Никто не спорит с тем, что Криштиану — уникальный спортсмен и его нынешней форме позавидуют многие, но возраст начинает делать своё дело. В 37 лет нападающий не всегда способен поддерживать былой уровень. А у португальцев как раз подобрался великолепный состав, где хватает молодых звёзд, в том числе в атакующей линии. Например, бремя лидерства на ЧМ-2022 на себя взвалил Фернандеш. Он дважды ассистировал партнёрам в непростом противостоянии с Ганой, оформил дубль в игре с Уругваем и помог Пепе отличиться в 1/8 финала со Швейцарией. Помимо этого, хавбек МЮ является лучшим в сборной по количеству передач под удар партнёрам (2,0 в среднем за матч).

А на позиции Роналду великолепно проявил себя Рамуш. 21-летний нападающий «Бенфики», который дебютировал за национальную команду месяц назад и в последний момент попал в заявку на мундиаль, на групповом этапе довольствовался выходами на замену в концовках. Зато в плей-офф он получил свой шанс и воспользовался им на 100%, оформив хет-трик. И прямо сейчас он выглядит предпочтительнее Роналду: Гонсалу моложе, быстрее и не освобождён от черновой работы.

В данной ситуации любопытно, как поведёт себя ветеран. Все понимают, что он обладает огромным авторитетом в коллективе и способен собственным недовольством серьёзно испортить атмосферу. Однако на данный момент никаких признаков этого не наблюдается. Сразу после игры капитан выложил пост в социальных сетях. В нём он поздравил сборную с историческим результатом и назвал игру в её исполнении роскошной. Более того, он отдельно упомянул молодых исполнителей. А на следующий день пятикратный обладатель «Золотого мяча», по информации СМИ, принял участие в тренировке наряду с футболистами, вышедшими в основе.

Показательными получились слова другого лидера команды, Бернарду Силвы. Он подчеркнул, что в раздевалке форвард «проявил себя прекрасно». Другие партнёры поспешили выказать ему максимальное уважение и дали понять, что он по-прежнему ведёт за собой команду, пусть и выпал из основы. Сделал это в том числе Рамуш.

«Криштиану Роналду — наш лидер. Он капитан… и мы всегда с нетерпением ждём возможности выйти на поле вместе с ним. Он мой ориентир и кумир для многих из нас. Роналду, Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович — эти игроки являются моими образцами для подражания», — цитирует спортсмена Goal.

А Сантуш не только назвал подопечного одним из лучших футболистов планеты, но и подчеркнул, что тот идеально исполняет обязанности капитана, и отнёсся к его решению как профессионал. Нельзя забывать, что в сборной есть и другие ветераны, например 39-летний Пепе, которые способны в сложившейся ситуации найти общий язык со звездой.

Пока публично накаляют обстановку только члены его семьи. Например, супруга Джорджина Родригес в социальных сетях выразила сожаление, что муж не провёл на поле все 90 минут. Ещё дальше пошли сёстры спортсмена. Катя Авейру упрекнула болельщиков в мелочности и неблагодарности. А Элма Авейру призвала «ничтожеств и лицемеров закрыть рты» и относиться к её брату с должным уважением.

Похоже, Роналду в Катаре следует на время отключить телефон, не заходить в социальные сети и поменьше общаться с родными, полностью сконцентрировавшись на борьбе за Кубок мира. В 2006-м он в составе сборной, будучи совсем молодым, добрался до полуфинала ЧМ, а теперь, в 37, у него есть возможность завоевать самый важный трофей в карьере и окончательно войти в список легенд. Ведь Португалия обладает мощным сбалансированным составом и действительно способна как минимум добраться до решающего противостояния. А Криштиану может стать превосходным джокером, усиливая игру команды в концовках.

Примером для него должен послужить именитый соотечественник Бруну Алвеш. Защитник отыграл за сборную почти 96 встреч, но на «золотой» Евро-2016 поехал лишь в статусе запасного. Капитан смирился с ним, принял участие всего в одном матче и стал чемпионом Европы.