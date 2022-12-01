Роналду настоял на тренировке с основным составом Португалии перед матчем с Марокко

Нападающий Криштиану Роналду принял решение пропустить тренировку с запасными игроками национальной команды.

Как сообщает Daily Mail, 37-летний форвард настоял на том, чтобы присоединиться к занятиям в тренажёрном зале с основным составом.

В матче 1/8 финала Португалия разгромила команду Швейцарии. Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша. Роналду начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта МЮ с Роналду.