Узнать больше

Тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта МЮ с Роналду

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с расторжением контракта с нападающим Криштиану Роналду.
Тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта МЮ с Роналду
  • Gettyimages.ru

«Роналду? Он ушёл, и всё это теперь в прошлом. Сейчас мы смотрим вперёд, мы смотрим в будущее», — приводит слова тен Хага The Sun. 

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

СМИ сообщали, что 37-летний форвард продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду ждёт предложения от клуба из Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить