Тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта МЮ с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с расторжением контракта с нападающим Криштиану Роналду.

«Роналду? Он ушёл, и всё это теперь в прошлом. Сейчас мы смотрим вперёд, мы смотрим в будущее», — приводит слова тен Хага The Sun.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

СМИ сообщали, что 37-летний форвард продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду ждёт предложения от клуба из Лиги чемпионов.