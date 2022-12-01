Источник: Роналду ждёт предложения от клуба из Лиги чемпионов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.

По информации журналиста Николо Скиры, игрок ищет вариант с продолжением карьеры в Европе. Отмечается, что деньги не являются приоритетом для футболиста. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

СМИ сообщали, что 37-летний форвард продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду опроверг информацию о договорённости с «Аль-Насром».