Роналду опроверг информацию о договорённости с «Аль-Насром»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал информацию, что договорился с клубом «Аль-Наср».

«Нет, это неправда», — цитирует Роналду Record.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с португальским футболистом после его интервью Моргану, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

5 декабря СМИ сообщали, что 37-летний форвард продолжит карьеру в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее Роналду сравнялся с Марадоной по числу матчей, сыгранных на чемпионатах мира.