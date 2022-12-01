Сестра Роналду: хочу, чтобы он вернулся домой, ушёл из сборной

Сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала непопадание брата в основной состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией.

«Я так хотела, чтобы он вернулся домой, ушёл из сборной, сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали бы, что всё хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда он поднялся. Я так хотела, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались. Приходи домой. Он там, где тебя понимают и принимают», — написала Авейру в социальных сетях.

В матче 1/8 финала Португалия разгромила команду Швейцарии. Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша. Роналду начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее Роналду настоял на тренировке с основным составом Португалии перед матчем с Марокко.