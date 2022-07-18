«Ты преодолеешь это»: как в соцсетях реагируют на обвинения Рики Мартина в инцесте

Пуэрториканский певец Рики Мартин обвиняется в инцесте с племянником. Дэннис Ядиэль Санчес утверждает, что Мартин подвергал его сексуальному насилию. Представители артиста отвергают все обвинения и заявляют, что Санчес психически болен и нуждается в помощи. Пользователи соцсетей в основном выражают поддержку артисту — они не верят в выдвинутые обвинения. Однако есть и такие, кто сомневается в невиновности певца.

Племянник пуэрториканского певца Рики Мартина, 21-летний Дэннис Ядиэль Санчес, подал прошение в суд о запретительном ордере. Он заявил о домашнем насилии со стороны дяди, с которым якобы состоял в отношениях в течение семи месяцев.

Адвокат артиста Мартин Сингер ответил, что обвинения в насилии по отношению к племяннику — «это не только неправда, но и отвратительно». В беседе с TMZ он заявил, что Санчес страдает психическими расстройствами и нуждается в помощи.

Сингер также подчеркнул, что певец никогда бы не совершил подобных поступков.

«Разумеется, Рики Мартин никогда не состоял — и никогда не стал бы состоять — в каких-либо сексуальных или романтических отношениях со своим племянником», — сказал Сингер.

Он выразил надежду, что «этот человек получит помощь, в которой он так остро нуждается».

«Но прежде всего мы ждём, что это ужасное дело будет прекращено, как только судья взглянет на факты», — отметил Сингер.

Судебное разбирательство начнётся 21 июля. Если Мартин будет признан виновным, ему грозит до 50 лет лишения свободы.

В защиту певца выступил его младший брат — бодибилдер Эрик Мартин. Он настаивает на невиновности брата. По словам Эрика, если кто-то получил запретительный ордер, это не обязательно означает, что предполагаемая жертва говорит правду. Обвинения должны быть тщательно проверены, считает брат артиста.

Многие пользователи Twitter также не верят в выдвинутые обвинения и выражают поддержку Рики Мартину. Один из них предположил, что племянник певца надеется таким образом заработать много денег. Блогер уверен, что поп-звезда сумеет справиться с этой проблемой.

«Как и многие другие, я поддерживаю тебя. Ты преодолеешь это, как преодолел множество препятствий в прошлом. Посылаю тебе огромную любовь!» — написал поклонник артиста.

Автор другого сообщения считает, что племяннику Мартина следует ознакомиться с законом, ведь, если артиста признают виновным в инцесте, под статью попадёт и он сам.

«Он совершеннолетний, который утверждает, что на протяжении семи месяцев состоял с тобой в отношениях. Он сразу отступит, когда адвокат скажет, что он тоже может сесть в тюрьму на 50 лет», — пишет блогер, обращаясь к Мартину.

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Пользователи Twitter напоминают, что на фоне движения MeToo многие публичные личности продолжают подвергаться нападкам, хотя на деле суду не удаётся доказать их вину.

«Сначала обвинения движения MeToo были признаны подозрительными, а в некоторых случаях — ложными. За ними последовали ложные обвинения в университетских кампусах, суд над Джонни Деппом, обвинения в адрес Мэрилина Мэнсона, а теперь и Рики Мартина. Человек невиновен, пока не доказано обратное», — заявил один из блогеров.

Впрочем, некоторые пользователи площадки допускают, что обвинения возникли не просто так, и осуждают тех, кто поддерживает артиста. Блогеры считают, что многие готовы закрыть глаза на преступления, если их совершает мужчина, а не женщина. В качестве примера они приводят судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, когда многие радовались проигрышу актрисы.

«Это же так очевидно, что мужчины, следившие за судебным разбирательством и поддерживавшие Деппа, просто упивались тем, как публично распинают женщину, и им нет дела до мужчин, ставших жертвами домашнего насилия, потому что они сами шутят и лайкают (посты. — RT) о домогательствах и насилии со стороны Рики Мартина по отношению к его племяннику», — говорится в сообщении.

Ещё один блогер, реагируя на ответ адвоката Рики Мартина, с иронией отметил, что юристы никогда не будут обвинять в преступлениях своих подзащитных.

«Боже, если адвокат, защищающий Рики Мартина, говорит, что это неправда, то, конечно, так оно и есть. Судебная практика не знает случаев, когда адвокат защиты сказал бы: «Хм-м, а знаете, это всё правда», — пишет автор.

Другой блогер также полагает, что Рики Мартин в силу своей влиятельности сможет выйти сухим из воды, а слова Эрика Мартина о психической нестабильности племянника могут помочь певцу.

«Во-первых, у Рики Мартина есть миллионы, чтобы нанять крутых адвокатов и выиграть дело. Во-вторых, судьи в Пуэрто-Рико коррумпированы и берут взятки. Брат Рики Мартина говорит, что у парня проблемы с головой и ему нужна помощь. В итоге Рики Мартин выйдет сухим из воды, как и в других случаях», — заключил он.

Рики Мартин вовлечён в ещё одно судебное разбирательство. Ранее издание Deadline сообщило, что 29 июня на артиста подала в суд его бывший менеджер Ребекка Дракер, которая работала с Мартином с 2014 по 2018 и с 2020 по 2022 год. По её словам, Мартин не выплатил ей комиссионные в размере более $3 млн. Дракер заявила, что благодаря ей Мартину удалось избежать обвинений в злоупотреблении психоактивными веществами и в ряде других правонарушений, которые могли бы положить конец его карьере.