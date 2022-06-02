«Жюри присяжных буквально вернуло мне жизнь»: Джонни Депп прокомментировал свою победу в суде против Эмбер Хёрд

Суд присяжных вынес вердикт по делу о клевете между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд. Актрису обязали выплатить $8,35 млн. По словам Деппа, присяжные «вернули ему жизнь». Эмбер Хёрд, в свою очередь, заявила о разочаровании вердиктом. Актриса планирует обжаловать приговор.

В среду, 1 июня, присяжные вынесли вердикт по делу о клевете между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд. Актрису обязали выплатить Деппу компенсацию в размере $10 млн, а также $5 млн штрафных санкций. При этом сумма была урезана до $10,35 млн в соответствии с ограничением штрафных санкций Вирджинии. В то же время по итогу рассмотрения встречного иска Хёрд к Деппу присяжные обнаружили факт клеветы в одном из заявлений со стороны актёра. Этот ущерб они оценили в $2 млн. Таким образом, Хёрд обязана выплатить Деппу $8,35 млн.

«Жюри присяжных заявило, мол, вы оба совершили плохие поступки, — сообщил судебный адвокат Лоренс Макклафферти. — Но, по мнению присяжных, её поступки были на порядок хуже».

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Как отметил Джонни Депп в своём заявлении, из-за скандальных заявлений Эмбер Хёрд его жизнь изменилась в одно мгновение. При этом выдвинутые против него обвинения отразились не только на его личных отношениях, но и на карьере.

«И шесть лет спустя жюри присяжных буквально вернуло мне жизнь. Склоняю голову», — пишет Депп.

Он подчеркнул, что долго раздумывал о продолжении этого дела, поскольку понимал, какие юридические сложности ждут его на этом пути. В итоге артист принял решение подать в суд на экс-супругу, чтобы «рассказать правду — вне зависимости от исхода».

«Я был обязан рассказать правду своим детям и всем тем, кто продолжал непоколебимо поддерживать меня. Я ощущаю умиротворение, зная, что наконец смог этого добиться», — подчёркивает Джонни Депп.

Эмбёр Хёрд, в свою очередь, заявила, что разочарована решением присяжных, поскольку «горы улик» оказалось недостаточно, чтобы противостоять «влиянию» её бывшего мужа. По мнению актрисы, адвокаты Джонни Деппа заставили присяжных игнорировать представленные доказательства.

По словам представителя Хёрд, на которого ссылается Daily Mail, актриса планирует обжаловать приговор.

Вердикт в пользу Джонпи Деппа был вынесен единогласно — все семеро присяжных сочли «явными и убедительными» доказательства того, что Эмбер Хёрд оклеветала актёра, когда в колонке для The Washington Post назвала себя «публичным лицом, столкнувшимся с домашним насилием».

По мнению адвоката Эмбер Хёрд Бена Роттенборна, доказательства для обеих сторон оказались недостаточно убедительными. Ранее в Великобритании были рассмотрены те же факты, в результате чего Эмбер Хёрд одержала победу в суде, однако в Вирджинии присяжные встали на сторону Деппа.

Как пишет Variety, во многом исход дела зависел от того, кто вызовет больше доверия у присяжных.

«Присяжным не понравилась Эмбер Хёрд, — говорит юрист Дейв Ринг. — Им не понравилось то, что она делала. Им не понравилась та версия себя, которую она представила перед судом. И Джонни Депп определённо победил».

Эмбер Хёрд и Джонни Депп познакомились на съёмках фильма «Ромовый дневник» в 2010 году. Пара встречалась пять лет, после чего сыграла свадьбу. Однако в брачной жизни звёзд было много ссор, и уже в августе 2016-го Хёрд и Депп развелись.

Позже британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой говорилось о домашнем насилии со стороны Деппа. Актёра возмутила ложная информация, и он подал иск о клевете против таблоида. Во время судебных разбирательств Эмбер Хёрд заявила, что бывший супруг не раз поднимал на неё руку. Актёр, в свою очередь, отрицал все обвинения и говорил, что сам был жертвой домашнего насилия. В ноябре 2020-го суд вынес решение в пользу издателя, отказав артисту в удовлетворении иска.

Проигранное дело оказало большое влияние на карьеру Деппа. Он потерял роль тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, которую исполнял в первых двух фильмах серии «Фантастические твари». Кроме того, в то время должен был выйти фильм «Великий». Мировая премьера состоялась, а в США киноленту выпускать не спешили. Артист был уверен, что Голливуд таким образом его бойкотирует.

В 2018 году в The Washington Post вышла статья Эмбер Хёрд. В ней актриса сделала скандальное заявление, после которого Джонни Депп подал на неё в суд.

Обе стороны представили разные версии событий, происходивших во время семейной жизни артистов. Депп утверждал, что настоящим абьюзером была Хёрд и что у неё есть сильная «потребность в насилии». Он признал, что у пары были ссоры, но отрицал, что поднимал руку на бывшую возлюбленную. Актриса настаивала на том, что Депп регулярно бил её.

Присяжные выслушали более 60 свидетелей, в том числе друзей пары, родственников, сотрудников, агентов и врачей. Обе стороны представили показания экспертов по психиатрии и анализу социальных сетей, а также фотографии, аудиозаписи споров пары и многочисленные электронные письма и текстовые сообщения.