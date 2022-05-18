«Это человек, который пытался меня убить»: Эмбер Хёрд завершила дачу показаний в суде

Во вторник, 17 мая, Эмбер Хёрд завершила дачу показаний в рамках судебного процесса о клевете. Защищаясь от обвинений бывшего мужа, актёра Джонни Деппа, она заявила, что он неоднократно насиловал её и бил. По словам Хёрд, она боялась, что однажды супруг убьёт её. Сам Депп отрицает все обвинения, а его адвокат утверждает, что абьюзером в отношениях артистов была именно Хёрд. Среди прочего актриса подтвердила, что не пожертвовала полученные после развода деньги на благотворительность, как обещала ранее, и рассказала о влиянии судебных разбирательств на её карьеру.

На протяжении последних недель фанаты Джонни Деппа и Эмбер Хёрд следят за громкими судебными разбирательствами звёзд в ожидании вынесения приговора. Дело будет передано присяжным после 27 мая. Во вторник, 17 мая, Хёрд завершила дачу показаний, защищая себя от обвинений бывшего мужа.

Адвокат Деппа Камилла Васкес обвинила Эмбер Хёрд во лжи и заявила, что в их с Деппом паре именно она была обидчиком. В ходе процесса адвокат включила аудиозаписи споров и ссор бывших супругов, а также прочла вслух несколько любовных сообщений от Хёрд Деппу, которые актриса писала после предполагаемых нападений. Из них Камилла Васкес сделала вывод, что Хёрд не боялась супруга. Однако та возразила юристу.

«Это человек, который пытался меня убить. Естественно, это страшно. Он, кроме того, мой муж», — сказала актриса.

Ранее Хёрд рассказала присяжным о последних месяцах брака, включая серию насильственных инцидентов, в которых, по её словам, муж душил её, бил и в наркотической ярости бросал в неё разные вещи.

«Я знала, что мне придётся уйти от него. Знала, что если этого не сделать, то я не выживу. Я очень боялась, что это крайне плохо для меня кончится… Насилие было уже нормой, а не исключением. Я считаю, что он в итоге зашёл бы слишком далеко, и тогда меня бы здесь не было», — заявила Хёрд.

В то же время известно, что после очередной ссоры в квартиру пары была вызвана полиция. Ранее офицеры рассказали, что тогда Эмбер Хёрд отказалась составлять протокол. Сами они никаких доказательств преступления не видели. Актриса сказала, что отказалась с ними сотрудничать, поскольку не хотела, чтобы Деппа арестовали. Тем не менее спустя несколько дней она заявила о домашнем насилии.

Эмбер Хёрд также рассказала о конфликте с бывшим супругом, который произошёл в Австралии в 2015 году. По словам актрисы, тогда Депп изнасиловал её бутылкой.

«Он забрался на меня на игровом столе и стал бить по лицу — раз за разом, — вспоминает Хёрд. — Следующее, что я помню, — лежу, отклонившись назад на барной стойке, то есть грудью кверху. Казалось, что он бьёт меня кулаками, но при этом я чувствовала давление — боль и давление в области лобковой кости».

Однако, как заметила Васкес, никакого медицинского подтверждения насилия не предоставлено. Актриса заявила, что не хотела предавать этот инцидент огласке.

Депп, в свою очередь, отрицает обвинение. По словам звезды «Пиратов Карибского моря», это Хёрд тогда бросила в него стеклянную бутылку, осколок от которой срезал ему часть среднего пальца. В ответ на это актриса предположила, что бывший муж, вероятно, порезал палец сам, когда разбил настенный телефон.

Камилла Васкес задавала вопросы по поводу заявлений Эмбер Хёрд о пожертвовании полученных после развода денег на благотворительные цели — $7 млн, которые актриса обещала поделить между детской больницей Лос-Анджелеса и Американским союзом защиты гражданских свобод. По её собственным словам, она приняла такое решение, поскольку «ей от Деппа ничего не нужно». При этом Хёрд не выполнила обещания, сославшись на крупные расходы из-за судебного иска. Впрочем, на перекрёстном допросе она призналась, что получила деньги за несколько месяцев до того, как Депп подал иск.

Васкес предположила, что Эмбер Хёрд вступила в отношения с Джонни Деппом ради денег.

«Мне это было неинтересно, — ответила Хёрд. — Я любила Джонни. Поэтому и была с ним».

В подтверждение своих слов она упомянула о сумме, предложенной за урегулирование конфликта. Актриса сказала, что $7 млн — гораздо меньше того, что ей предлагали и на что она «имела право».

Комментируя вопрос о фекалиях, которые Джонни Депп обнаружил в кровати, Эмбер Хёрд повторила, что они собачьи — якобы у йоркширского терьера бывших супругов начались проблемы с пищеварением после того, как он случайно проглотил принадлежавшие Деппу наркотические вещества. Сам актёр ранее говорил, что не верит Хёрд. По его словам, экс-супруга обсуждала этот инцидент в его присутствии с другом по телефону.

Эмбер Хёрд в суде

AP

© Brendan Smialowski

Джонни Депп и Эмбер Хёрд познакомились в 2010 году на съёмках фильма «Ромовый дневник», а поженились в 2015-м, однако уже весной 2016-го в семье начались конфликты. В мае Хёрд подала на развод, а в августе процесс завершился.

Позднее таблоид The Sun опубликовал материал, в котором Депп обвинялся в избиениях бывшей жены. Тогда актёр подал на издание в суд. Во время процесса Эмбер Хёрд заявила, что супруг ударил её в день 30-летия, а во время другой ссоры бросил в неё телефон. Джонни Депп отрицал все обвинения — он заявил, что сам стал жертвой домашнего насилия. Свидетели со стороны артиста рассказывали, что Хёрд таскала его за волосы, тушила об него сигарету, а однажды бросила бутылку, в результате чего Деппу отрезало кусок пальца. В ноябре 2020 года суд вынес решение по делу Джонни Деппа против издателя The Sun — актёру отказали в удовлетворении иска о клевете.

Такой исход оказал серьёзное влияние на карьеру артиста. Студия Warner Bros. попросила его отказаться от роли тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, которую тот исполнил в первых двух фильмах сери «Фантастические твари». Кроме того, Депп жаловался на бойкот со стороны Голливуда.

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Ссоры и судебные разбирательства пары нанесли ущерб и репутации Хёрд, актриса призналась, что ей пришлось «бороться» за роль в фильме «Аквамен 2» и что её экранное время было значительно сокращено.

«Мне дали сценарий, а потом я получила новые его версии, где убрали экшен-сцены, в которых должны были быть задействованы моя героиня и ещё один персонаж. Каких-то спойлеров делать не буду, но два персонажа там дрались друг с другом. И большой кусок моей роли, по сути, вырезали», — сказала Хёрд.

Текущие судебные разбирательства, на этот раз по иску Джонни Деппа о клевете, поданному против Эмбер Хёрд, начались в апреле 2022-го. Актриса в 2018 году написала колонку для The Washington Post, в которой рассказала о пережитом в юности насилии, а также отметила, что два года назад стала «публичным лицом, столкнувшимся с домашним насилием». В материале не выдвигаются обвинения против конкретных людей, однако Джонни Депп принял слова на свой счёт. Артист заявил, что бывшая супруга распространяет порочащие его сведения, и потребовал компенсацию в размере $50 млн.