Обвинения в клевете и свидетельства побоев: как проходит суд по иску Джонни Деппа против The Sun

Актриса Эмбер Хёрд рассказала, что бывший муж Джонни Депп ударил её в день 30-летия. Такое заявление она сделала в рамках процесса Джонни Деппа против The Sun. Артист обвиняет издание, которое приписывает ему избиения жены, в клевете. Эмбер Хёрд выступает в качестве свидетельницы. Бывшие супруги обвиняют друг друга в насилии, агрессии и непристойном поведении.

В лондонском суде проходят слушания по делу Джонни Деппа против компании News Group Newspapers о клевете. Поводом послужила статья The Sun от 2018 года, где актёра обвинили в избиениях жены.

Свидетельницей выступает бывшая супруга Деппа Эмбер Хёрд. Защита полагается на заявление актрисы о 14 случаях насилия со стороны Деппа, которые происходили с 2013 по 2016 год.

Судебное разбирательство началось 7 июля. Процесс стал самым масштабным в Британии после прекращения карантина, вызванного пандемией коронавируса.

На последнем из заседаний, которое состоялось 21 июля, Хёрд рассказала о конфликте с Джонни Деппом в день её юбилея в апреле 2016 года. Актёр прибыл поздно, а когда Хёрд выразила недовольство, ударил её.

«На свой 30-й день рождения я проснулась среди стеклянных осколков с разбитым сердцем», — рассказала об инциденте актриса.

Месяцем позже супруги снова поссорились. По словам актрисы, Джонни Депп бросил в неё телефон. Через два дня, 23 мая, Эмбер Хёрд подала на развод.

В ходе текущего процесса актёры выдвинули друг против друга множество различных обвинений. Супруги рассказывают о случаях рукоприкладства, агрессии, непристойного и неадекватного поведения. Депп отрицает вину.

Представитель The Sun Саша Васс заявила, что Депп рассказывал Хёрд о своём альтер эго, которое проявляется под действием алкоголя или наркотиков. В 2013 году актриса написала супругу электронное письмо, где отметила, что Депп не помнит, что с ним происходит, когда он находится в состоянии опьянения.

Представитель Деппа Дэвид Шерборн выступил с заявлением, что насилие исходило от его жены. «Рукоприкладство затевала Хёрд, это она его била... насилие совершала она, а не он», — подчеркнул Шерборн.

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«Я была свидетельницей тому, как Эмбер свирепо набрасывалась на Джонни, таскала его за волосы и подвергала другим видам физической агрессии», — рассказала управляющая недвижимостью Джонни Деппа на Багамах Тара Робертс.

Как утверждает телохранитель Деппа Малкольм Коннолли, он видел на лице актёра след после того, как Эмбер Хёрд затушила об него сигарету. Также Депп рассказал Коннолли, что в ходе ссоры жена травмировала ему руку: осколком бутылки от водки актёру отрезало кусок пальца. Последствия инцидента телохранитель также наблюдал лично.

Бывшие супруги представляют разные версии одних и тех же событий.

В ходе разбирательства стало известно о связи Эмбер Хёрд с Илоном Маском. Ранее были рассмотрены письменные показания Алехандро Ромеро — консьержа дома, где жила пара. По его словам, предприниматель посещал актрису по ночам, когда Джонни Депп отсутствовал.

Также Ромеро отметил, что у Маска были ключи от гаража и пентхауса Деппа. Хёрд отрицает, что связь с миллиардером имела место во время брака.

Во время заседания во вторник адвокат Деппа Элеанор Лоус зачитала переписку Хёрд с Маском от 22 мая. Актриса упоминала, что намерена получить запретительный ордер. На это Маск предложил обеспечить ей круглосуточную защиту.

«Предложение осталось бы в силе, даже если бы вы не захотели меня больше видеть… В любом случае простите мне мою глупость. Ваше молчание сильно ранит. Это важно лишь потому, что вы мне очень нравитесь», — писал предприниматель.

В суде Хёрд заявила, что опасалась за свою жизнь. Актриса отметила, что бывший муж несколько раз открыто угрожал её убить.

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Также в ходе разбирательства она вспоминала о начале отношений в позитивном ключе. «С ним было интересно, в нём были и ум, и мрачность и веселье. Он очень хорошо разбирался в жизни, прожив на этом свете дольше и пережив гораздо больше, чем я. Я была очарована. У меня ещё никогда не было отношений с подобным человеком», — отметила Хёрд.

Вместе с тем актриса подчеркнула, что их отношения не вписывались в общепринятые представления. «Я должна была подавлять все свои ожидания насчёт нормальности», — заявила она. По мнению Хёрд, в дальнейшем это позволило Деппу вести себя неподобающе.

Деппа также обвинили в жестоком обращении с животными: утверждается, якобы актёр однажды высунул питомца Хёрд, йоркширского терьера, из окна движущейся машины.

«Не думаю, что посчитал бы весёлой затеей высовывать безобидную полуторакилограммовую собачонку из окна быстро едущей машины — даже с учётом моего весьма уникального чувства юмора», — прокомментировал заявление Депп.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд познакомились на съёмках фильма «Ромовый дневник». Об их отношениях стало известно в 2012-м.

Три года спустя актёры поженились, однако их союз продлился недолго. Проблемы в семье начались весной 2016 года, и в мае Эмбер Хёрд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.

Позднее Депп заявил, что сам был жертвой насилия.