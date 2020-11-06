Джонни Депп заявил, что его попросили отказаться от роли в «Фантастических тварях»

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Американский актёр Джонни Депп, сыгравший Гриндевальда в двух лентах серии «Фантастические твари», покинул популярную франшизу.
Джонни Депп заявил, что его попросили отказаться от роли в «Фантастических тварях»
  • Reuters

Об этом сообщил сам актёр на своей странице в Instagram. Он объяснил, что в компании Warner Bros., занимающейся производством спин-оффа «Гарри Поттера», попросили его отказаться от роли.

«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — подчеркнул Джонни Депп.

Премьера третьего фильма серии «Фантастические твари» запланирована на лето 2022 года. Кто займёт место Деппа, пока не ясно.

Ранее стало известно решение верховного суда Лондона по делу Джонни Деппа против издателя таблоида The Sun. Актёру отказали в удовлетворении иска о клевете.

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