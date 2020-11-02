«Не удалось доказать»: Джонни Депп проиграл суд против The Sun

Верховный суд Лондона огласил решение по делу актёра Джонни Деппа против британского таблоида The Sun. Артисту отказали в удовлетворении иска. Ранее Депп обвинял сотрудников издания в клевете, поскольку те написали об избиении им бывшей жены, Эмбер Хёрд.

В понедельник, 2 ноября, Верховный суд Лондона вынес решение по делу актёра Джонни Деппа против издателя газеты The Sun — компании News Group Newspapers — и исполнительного редактора таблоида Дэна Вуттона. Деппу отказали в удовлетворении иска о клевете.

«Истцу не удалось доказать факт клеветы. Хотя он представил необходимые основания для иска о клевете, ответчики продемонстрировали, что опубликованное ими в том значении, в котором я истолковал их слова, по сути своей соответствовало действительности», — постановил судья Эндрю Никол.

Конфликт Джонни Деппа и The Sun начался с публикации в газете информации о том, что артист якобы избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Хёрд.

Первые слушания по делу прошли 7 июля 2020 года. Тогда Хёрд выступала свидетельницей The Sun. Исходя из её показаний, представители издания настаивали, что в материале 2018 года правомерно рассказывали об избиениях.

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© Simon Dawson

В рамках процесса состоялось 16 заседаний. В ходе них бывшие супруги сообщили немало неприятных подробностей о совместной жизни. Так, Хёрд заявила о 14 случаях насилия. Депп отрицал слова актрисы, а также обвинял её в аналогичном поведении. Прения сторон завершились 29 июля, однако на вынесение решения суду понадобилось более двух месяцев.

«Это было главное разбирательство по делу о клевете в этом году. А, возможно, и в этом десятилетии. Публика получила редкую возможность увидеть жизнь двух голливудских суперзвёзд изнутри», — прокомментировала процесс в беседе с The Guardian глава отдела по вопросам репутации и неприкосновенности частной жизни юридической фирмы Vardags Алекс Маккриди.

Также по теме Обвинения в клевете и свидетельства побоев: как проходит суд по иску Джонни Деппа против The Sun Актриса Эмбер Хёрд рассказала, что бывший муж Джонни Депп ударил её в день 30-летия. Такое заявление она сделала в рамках процесса...

Как сообщает The Guardian, не исключено, что проигравший актёр подаст апелляцию.

На 2021 год запланировано разбирательство с участием Джонни Деппа и Эмбер Хёрд лично — на этот раз по поводу колонки, которую актриса написала для The Washington Post в 2018 году. Хёрд рассказала, как стала жертвой насилия, а затем испытала на себе общественное порицание. Хотя Депп в ней не упоминается, он считает эту статью клеветнической и требует $50 млн.

Слушания пройдут в Вирджинии (США).

Джонни Депп и Эмбер Хёрд познакомились в 2009 году на съёмках фильма «Ромовый дневник».

Ранее Депп более десяти лет жил в фактическом браке с актрисой Ванессой Паради, от которого у него есть дочь Лили-Роуз Мелоди и сын Джон (Джек) Кристофер.

Депп и Хёрд официально предстали как пара в начале 2014-го на светском мероприятии Heaven Gala. Вскоре СМИ стало известно о помолвке знаменитостей.

Артисты поженились в феврале 2015-го. Они отрицали слухи о разладе в отношениях и вместе пережили неприятности с законом: актриса ненадлежащим образом оформила ввоз в Австралию двух йоркширских терьеров.

Проблемы в семье начались весной 2016 года. В мае друг пары по просьбе Хёрд вызывал службу спасения в их дом. Актриса рассказывала, что Депп применил к ней физическое насилие. По данным СМИ, когда полиция прибыла на место, Эмбер Хёрд сообщила, что они лишь ссорились на словах.

Также в материалах дела содержатся упоминания Хёрд о других эпизодах домашнего насилия.

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© Simon Dawson

В мае Эмбер Хёрд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 м.

В защиту Деппа вскоре высказались Ванесса Паради, его дочь Лили-Роуз Мелоди и первая жена, Лори Энн Эллисон.

Бракоразводный процесс завершился в августе 2016 года. Хёрд получила $7 млн, которые передала в детскую больницу Лос-Анджелеса и в Американский союз защиты гражданских свобод.

При этом актёры выпустили совместное заявление, где говорилось, что в их браке не имели место даже намерения причинить партнёру физический или моральный вред.

Весной 2019-го Депп заявил, что сам был жертвой насилия. Он также утверждал, что улики против него были сфабрикованы — в частности, Хёрд нарисовала следы побоев на своём лице.

Позже в прессе появились сведения, что Эмбер Хёрд сама била мужа. В 2015 году Депп снимался в очередной ленте франшизы «Пираты Карибского моря» с травмой руки. Предполагается, что актёр получил её в ссоре с женой.