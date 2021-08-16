Жизнь после скандала: Джонни Депп заявил о бойкоте со стороны Голливуда

Джонни Депп полагает, что Голливуд объявил ему бойкот из-за скандала вокруг отношений с Эмбер Хёрд. Об этом актёр рассказал в своём первом интервью после проигрыша судебного процесса против The Sun. Актёр подавал на газету в суд за клевету: издание утверждало, что Депп якобы избивал Хёрд. Сам актёр отвергал все обвинения. Депп отмечает, что последний на данный момент фильм с его участием — «Великий» — до сих пор не вышел в прокат в США, тогда как мировая премьера ленты состоялась ещё в феврале 2020 года. В России кассовые сборы картины превысили 26,8 млн рублей.

Американский актёр Джонни Депп впервые после проигрыша в суде против британского таблоида The Sun дал интервью прессе. Он рассказал The Times, что Голливуд бойкотирует его из-за скандала с участием бывшей супруги артиста Эмбер Хёрд. Такие подозрения возникли у Деппа, поскольку последний на данный момент фильм с его участием, «Великий» (Minamata), до сих пор не вышел в прокат в США, хотя мировая премьера картины состоялась ещё в феврале 2020 года.

«Некоторые фильмы задевают людей за живое, и это затрагивает тех, (кто показан. — RT) в «Великом», а также людей, сталкивавшихся с подобным. Что сказать о голливудском бойкоте в отношении меня? (Я — лишь. — RT) один человек и один актёр, который последние несколько лет находится в неприятной и тяжёлой ситуации», — заявил Джонни Депп.

В основе сюжета нового фильма Эндрю Левитаса, который также принял участие в беседе, лежит история известного военного фотографа Юджина Смита. В начале 1970-х Смит расследовал отравление жителей японской деревни Минамата. Фотограф выяснил, что причиной отравления была вода в реке, загрязнённая отходами деятельности близлежащего завода. Местные власти эту проблему игнорировали.

На экраны российских кинотеатров фильм вышел в апреле 2021 года. Он был тепло встречен аудиторией — рейтинг проекта на портале «Кинопоиск» составляет 7,7/10, согласно оценкам не менее 44 тыс. пользователей. Сборы картины в России составили более 26,8 млн рублей.

Права на показ «Великого» на территории США купила компания Metro-Goldwyn-Mayer, однако релиз так и не состоялся. В июле Эндрю Левитас решил связаться с представителями MGM. Он обвинил компанию в невыполнении своего морального долга и выразил обеспокоенность тем, что личные проблемы Джонни Деппа имеют столь сильное влияние на проект.

«Почему вы считаете, что личная жизнь актёра важнее, чем их (жителей Минаматы. — RT) мёртвые дети?» — задался вопросом постановщик.

Кадр из фильма «Великий»

© kinopoisk.ru

Джонни Депп, выступивший одним из продюсеров картины, рассказал, что её создатели стремились не эксплуатировать трагедию и рассказать о тех событиях с уважением к пострадавшим.

«Мы смотрели этим людям в глаза и обещали, что не станем использовать их (в своих целях. — RT). Что фильм будет уважительным. Я считаю, что мы своё слово сдержали, но те, кто пришёл после нас, должны сдержать своё», — полагает артист.

Эндрю Левитас также подчеркнул, что кинематографистам было важно «показать в фильме силу правды».

«Крайне важно, чтобы это кино получило внимание и поддержку. И если у меня есть подозрение, что этого не произойдёт, я обязан об этом сказать. Что будет дальше? Я не знаю. Но мы несём ответственность перед этими жертвами», — утверждает режиссёр.

По данным портала IMDb, «Великий» — на данный момент единственный игровой проект, в котором задействован Джонни Депп. Однако в интервью артист сообщил, что работает ещё над рядом фильмов, и отметил, что они в некотором смысле станут его первыми картинами.

Артист также выразил благодарность многочисленным поклонникам, которые остаются на его стороне, несмотря на скандал. Депп отметил, что он всегда работал именно благодаря им.

«Все они — наши работодатели. Они покупают билеты, товары. Они обогатили все эти студии, но те давно об этом забыли. Однако я не забыл. Я горжусь этими людьми, потому что они пытаются сказать правду. Они пытаются донести до нас правду, которая не попадает в более мейнстримные публикации. Это длинная и временами ухабистая дорога. Иногда всё это кажется просто глупым. Но они остались со мной, и именно за них я буду бороться. Всегда и до конца. Каким бы он ни был», — заключил Джонни Депп.

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Об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Хёрд стало известно в 2012 году. В 2015-м актёры поженились, однако вскоре у них в семье начались проблемы. Весной 2016 года Эмбер Хёрд подала на развод и отсудила у супруга $7 млн, которые обещала потратить на благотворительность. Также стало известно, что Джонни Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 м.

В 2018 году газета The Sun опубликовала материал, в котором говорилось, что Депп якобы избивал бывшую жену. Статья вызвала большой резонанс. Вскоре актёр подал на издание в суд за клевету. В рамках продолжительного процесса всплыло много подробностей о совместной жизни артистов. Эмбер Хёрд сообщала о 14 случаях насилия. Депп отрицал все обвинения и утверждал, что сам стал жертвой насилия, а улики против него сфабрикованы.

В ноябре 2020 года суд огласил решение по делу Джонни Деппа против издателя газеты. Актёру так и не удалось доказать факт клеветы.