Новые подробности и вмешательство косметического бренда: как проходит суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд

Джонни Депп закончил давать показания в рамках шестинедельного судебного процесса против Эмбер Хёрд. Актёр отрицает обвинения в домашнем насилии, о котором заявляла бывшая супруга, и утверждает, что она распространяет ложную информацию, порочащую его репутацию. Среди прочего Депп рассказал о тяжёлом детстве, ссорах с Хёрд и своём нервном срыве. В суде также выступили друг актёра Айзек Барух и врач Дэвид Киппер. Ожидается, что в ближайшее время показания дадут Эмбер Хёрд, Джеймс Франко и Илон Маск.

Джонни Депп закончил давать показания в рамках судебного процесса против своей бывшей супруги Эмбер Хёрд. В 2018 году актриса написала колонку для The Washington Post, в которой призналась, что ещё в юности подвергалась домогательствам и насилию, но молчала, поскольку не верила, что сможет добиться справедливости. Она отметила, что два года назад стала «публичным лицом, столкнувшимся с домашним насилием, и почувствовала на себе всю силу неприязни нашей культуры к женщинам, которые говорят правду». Хёрд не называла в материале конкретных имён, однако Депп принял слова на свой счёт и обвинил бывшую жену в распространении порочащих сведений. Актёр требует компенсацию в размере $50 млн.

Процесс начался 11 апреля. Адвокаты Деппа заявили присяжным, что «то, что ему приписывается — ложь» и утверждения Эмбер Хёрд не имеют доказательств. Кроме того, юристы со стороны актёра предположили, что колонка была написана для привлечения внимания общественности к фильму «Аквамен» с участием Хёрд. Представители актрисы, в свою очередь, оспаривают позицию Деппа и заявляют о его часто «параноидальном» и «оторванном от действительности» поведении.

Джонни Депп давал показания в течение нескольких дней. По его словам, «так называемое злоупотребление веществами, упоминаемое госпожой Хёрд, невероятно преувеличено и, уж простите, во многом откровенная ложь». Актёр рассказал, что начал принимать «таблетки от нервов» своей матери в возрасте 11 лет, чтобы «снять напряжение» из-за её жестокого обращения. Он подчеркнул, что наркотики и алкоголь стали для него лечением.

Комментируя разнообразные сообщения друзьям, в которых Депп в том числе грозился убить Хёрд и осквернить её труп, артист отметил, что это был чёрный юмор, помогающий ему справляться с болью.

«Мне стыдно за некоторые озвученные вещи и за тон, который под влиянием импульса или боли, которую я чувствовал, оставлял желать лучшего», — говорит актёр.

В ходе одного из заседаний Джонни Депп рассказал об обстоятельствах ссоры с Эмбер Хёрд, произошедшей 21 мая 2016 года. К тому моменту артисты уже приняли решение развестись, и Депп приехал за вещами. Также он планировал поговорить о фотографии, которую увидел после того, как съехал. На снимке была кровать артистов, на которой лежали фекалии — собачьи, по словам Хёрд (однако Джонни Депп ей не поверил). Во время его приезда актриса говорила об этом со своим другом по телефону. Депп выхватил трубку и швырнул её на диван. Хёрд закричала: «Перестань меня бить, Джонни», но, как отметил Депп, он в тот момент к ней не приближался.

После этого в пентхаус вошли двое друзей актёра. В их присутствии Эмбер Хёрд обратилась к Деппу со словами: «Больше ты меня не ударишь». Позже в том же месяце она опубликовала фотографии, на которых видны синяки на её лице.

Во время другой ссоры Джонни Депп лишился кончика пальца. По его словам, это произошло после того, как Эмбер Хёрд бросила в него бутылку водки.

«Моя рука была на краю барной стойки, и она швырнула большую бутылку, которая попала (в меня. — RT) и разлетелась вдребезги, и, честно говоря, я вообще не почувствовал боли», — вспоминает Депп. По его словам, он ощутил, как что-то течёт, посмотрел вниз и понял, что кончик его пальца отрезан.

«Я смотрел прямо на торчащую оттуда кость и плоть, а кровь просто струилась», — рассказал актёр. По его собственному признанию, тогда у него случился нервный срыв, и он начал писать кровью на стенах.

Позднее в зале суда включили аудиозапись разговора Деппа и Хёрд. В нём актриса уговаривает мужа не резать себя. Также адвокаты Хёрд показали видео, снятое актрисой тайком. На нём Депп хлопает дверцами кухонного шкафа, бьёт посуду и ломает другие предметы. Актёр подтвердил, что «ударил несколько шкафов» и подчеркнул, что жену не трогал. Ещё на одной записи Эмбер Хёрд признаёт, что ударила мужа, но не нанесла повреждений.

В сообщении, которое Джонни Депп отправил отцу Эмбер Хёрд в конце декабря 2015 года, он писал: «Да, я облажался и зашёл в нашей ссоре слишком далеко». Депп снова отметил, что текст не относится к «физической драке».

Джонни Депп

AP

© Steve Helber

На одном из слушаний выступил друг детства Джонни Деппа — Айзек Барух. Он заявил, что был свидетелем ссор артистов, но никогда не наблюдал случаев физического насилия со стороны Деппа, а также не видел синяков на лице Хёрд. Барух встретил её на следующий день после ссоры супругов в мае 2016-го. Тогда актриса пожаловалась, что Депп бросил в неё телефон и ударил, однако никаких следов не было.

В ходе процесса также давал показания доктор Дэвид Киппер, нанятый в 2014 году для лечения Деппа от «опиоидной зависимости». Киппер отметил, что никогда не видел никакого насилия между Деппом и Хёрд. Впрочем, в марте 2015 года актёр пожаловался доктору на жену и назвал её «подлой, злобной и мстительной».

Позже в том же месяце Киппер получил ещё одно сообщение — оно было зачитано в суде. В нём Депп сообщил, что отрезал себе кончик среднего пальца.

«Что делать? Поехать в больницу? Мне так стыдно, что я вообще что-то с ней затеял», — писал артист. Во время одного из выступлений он назвал свою бывшую супругу спусковым крючком для рецидива и заявил, что у неё пограничное расстройство личности.

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К судебному процессу также подключились представители косметического бренда Milani Cosmetics после того, как их продукт был использован в качестве доказательства. Адвокат Эмбер Хёрд продемонстрировал суду палитру консилеров, которыми актриса якобы маскировала синяки. Вскоре в TikTok-аккаунте бренда появилась информация, что этого продукта не было в продаже в период, о котором говорит Хёрд — он был выпущен в 2017 году, уже после развода артистов.

Слушания по делу продолжаются и будут идти шесть недель. Ожидается, что показания дадут в том числе Джеймс Франко и Илон Маск.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд познакомились на съёмках фильма «Ромовый дневник» в 2009 году, а в феврале 2015-го поженились. Весной 2016-го в семье начались проблемы — Хёрд вызывала службу спасения и утверждала, что супруг применил к ней физическое насилие. В августе того же года артисты развелись, а в 2018-м газета The Sun опубликовала материал, в котором говорилось, что Депп избивал Хёрд. Актёр подал на издание в суд за клевету и заявил, что сам был жертвой домашнего насилия. Ему не удалось доказать свою правоту.