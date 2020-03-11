Развязка скандала: продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

В среду, 11 марта, в Нью-Йорке голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Его признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании. Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся осенью 2017 года, когда известные актрисы одна за другой начали обвинять его в неподобающем поведении и домогательствах.

11 марта Харви Вайнштейн был приговорён к 23 годам тюремного заключения. Это решение было принято после того, как 24 февраля присяжные признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения — «преступные действия сексуального характера первой степени» и «изнасилование третьей степени».

Один из представителей суда присяжных в интервью CBS подчеркнул, что на решение не повлияли внешние факторы (прежде всего движение #MeToo) и вердикт был вынесен исключительно на основе предоставленной в рамках процесса информации.

За данные преступления продюсер мог провести за решёткой от 5 до 29 лет. В то же время Вайнштейна не признали виновным по трём другим пунктам, среди которых были более серьёзные обвинения, за которые продюсер мог получить пожизненный срок.

За несколько дней до вынесения приговора адвокаты просили о минимальном сроке для своего подзащитного, ссылаясь на его профессиональные достижения и разрушенную репутацию, что, на их взгляд, само по себе является наказанием.

Харви Вайнштейн

Reuters

© Lucas Jackson

Кроме того, адвокаты призвали судью учесть, что по состоянию здоровья продюсер может не пережить даже минимальный срок в тюрьме. Более серьёзное наказание, по их мнению, заведомо можно было бы приравнять к пожизненному заключению.

Внимание СМИ было приковано к Вайнштейну с осени 2017 года. Тогда газета The New York Times опубликовала первый материал о том, как на протяжении 30 лет — примерно с конца 1980-х — продюсер якобы домогался актрис, моделей и сотрудниц его компаний Miramax и Weinstein Company.

Актриса Эшли Джадд ещё в 2015 году рассказывала, что в начале карьеры подвергалась домогательствам со стороны влиятельного представителя киноиндустрии, но только в 2017-м призналась, что это был именно Вайнштейн.

К обвинениям присоединились Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кара Делевинь, Роуз Макгоуэн, Розанна Аркетт, Лина Хиди, экс-глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе и многие другие. Более 80 женщин рассказали о домогательствах, некоторые из них — об изнасиловании.

Из личных документов Вайнштейна, которые были преданы огласке в ходе разбирательства, стало известно, что ещё до начала скандала в 2017 году продюсер располагал списком лиц, которые, по его мнению, могли обсуждать с журналистами его поведение.

В этом списке значатся около 70 человек — как мужчины, так и женщины. Среди них Аннабелла Шиорра, которая в Нью-Йорке выступила на стороне обвинения, актёр Бен Аффлек, а также Роуз Макгоуэн, Лизетт Энтони и Зельда Перкинс. В список входили сотрудники Weinstein Company — представитель высшего руководства, личный помощник Вайнштейна и ряд продюсеров.

Также выяснилось, что вскоре после публикации скандальной статьи The New York Times Вайнштейн обращался к Майклу Блумбергу, Джеффу Безосу, Тиму Куку и другим влиятельным представителям индустрии, надеясь, что их поддержка поможет ему сохранить карьеру. Ответы этих лиц в материалах не приводятся.

Зарисовка из зала суда, 24 февраля 2020 года

Reuters

© Jane Rosenberg

Поведение продюсера осудили многие деятели Голливуда, в том числе актёры Марк Руффало и Джордж Клуни и режиссёр Квентин Тарантино. Вайнштейн вины не признал, но при этом принёс извинения и обещал «исправиться».

Вскоре продюсера уволили из собственной компании, исключили из Американской и Британской академий кино (которые выдают премии «Оскар» и BAFTA соответственно), Гильдии продюсеров Америки и некоторых других организаций. Табличку Вайнштейна убрали с «Аллеи славы» в Довиле (Франция), также планировалось лишить его высшей французской награды — ордена Почётного легиона — в случае обвинительного приговора суда.

Через несколько дней после публикации скандальной статьи о намерении развестись с Вайнштейном заявила его жена Джорджина Чапман, и уже в январе 2018 года супруги урегулировали имущественные вопросы.

Впоследствии Вайнштейну удалось достичь консенсуса с некоторыми истицами. Так, в декабре он заключил предварительное мировое соглашение более чем с 30 женщинами, пообещав выплатить им свыше $25 млн суммарно.

Планировалось, что по окончании заседания 24 февраля Вайнштейна доставят в тюрьму на острове Райкерс. Однако уже после того, как подсудимого вывели из зала, он почувствовал себя плохо и был экстренно отправлен в больницу «Бельвью». Сообщается, что продюсер жаловался на боли в груди. Также представители Вайнштейна рассказали, что он страдал от повышенного давления.

Кроме того, в августе 2019 года Вайнштейн попал в автомобильную аварию и в декабре перенёс операцию на позвоночнике. Предполагалось даже, что продюсер останется в больнице до оглашения приговора, однако 4 марта ему сделали операцию на сердце, и на следующий день перевели в тюремный лазарет.

В дальнейшем Харви Вайнштейну предстоит разбирательство в суде Лос-Анджелеса, где истицами выступят итальянская актриса, чьё имя на данный момент не разглашается, а также американская модель и актриса Лорен Янг. Обвинение состоит из восьми пунктов. Ожидается, что продюсер также предстанет перед Лондонским судом.