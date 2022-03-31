Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о продолжении консультаций с РФПИ по «Спутнику V»
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«Штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте. Все детали будут озвучены Минздравом и РФПИ», — цитирует ТАСС Вуйнович.
По её словам, инспекции на местах были запланированы на март, но оказались прерваны по причине приостановки полётов в Россию и из России.
Ранее заместитель главы Минздрава Казахстана, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова заявила, что страна рассматривает соглашение с Россией о признании вакцинации от коронавируса.