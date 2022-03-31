Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о продолжении консультаций с РФПИ по «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддерживают прямой контакт по вопросу признания вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте. Все детали будут озвучены Минздравом и РФПИ», — цитирует ТАСС Вуйнович.

По её словам, инспекции на местах были запланированы на март, но оказались прерваны по причине приостановки полётов в Россию и из России.

Ранее заместитель главы Минздрава Казахстана, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова заявила, что страна рассматривает соглашение с Россией о признании вакцинации от коронавируса.