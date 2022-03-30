Казахстан рассматривает соглашение с Россией о признании вакцинации от коронавируса

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Заместитель главы Минздрава Казахстана, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова заявила, что страна рассматривает соглашение с Россией о признании вакцинации от коронавируса.
Казахстан рассматривает соглашение с Россией о признании вакцинации от коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пришли к договорённости, что будет соглашение между Казахстаном и Россией. Сейчас этот проект соглашения пришёл уже к нам на согласование. В принципе это отработанный проект соглашения, остаются формальности», — сказала она.

По её словам, с учётом заинтересованности обеих стран подписание документа произойдёт в скором времени.

Ранее Минздрав Казахстана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник М».

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