Казахстан рассматривает соглашение с Россией о признании вакцинации от коронавируса

Заместитель главы Минздрава Казахстана, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова заявила, что страна рассматривает соглашение с Россией о признании вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пришли к договорённости, что будет соглашение между Казахстаном и Россией. Сейчас этот проект соглашения пришёл уже к нам на согласование. В принципе это отработанный проект соглашения, остаются формальности», — сказала она.

По её словам, с учётом заинтересованности обеих стран подписание документа произойдёт в скором времени.

Ранее Минздрав Казахстана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник М».