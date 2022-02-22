Минздрав Казахстана зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М»

Минздрав Казахстана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Казахстан российской вакцины «Спутник М» для подростков 12—17 лет», — говорится в сообщении фонда в Telegram.

В РФПИ подчеркнули, что Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение «Спутника М».

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьёзных побочных реакций на препарат.