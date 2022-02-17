Замглавы Минздрава Глаголев сообщил о ходе исследования вакцины для подростков «Спутник М»

Клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьёзных побочных реакций на препарат.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления замглавы Минздрава Сергея Глаголева.

«Сведений о серьёзных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало», — указано в письме.

Ранее врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов рассказал, что разворачивающаяся в России вакцинация подростков «Спутником М» поможет уберечь от инфекции их самих и их близких.

В пресс-службе российского Минздрава заявили, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса.