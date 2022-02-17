Замглавы Минздрава Глаголев сообщил о ходе исследования вакцины для подростков «Спутник М»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления замглавы Минздрава Сергея Глаголева.
«Сведений о серьёзных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало», — указано в письме.
Ранее врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов рассказал, что разворачивающаяся в России вакцинация подростков «Спутником М» поможет уберечь от инфекции их самих и их близких.
В пресс-службе российского Минздрава заявили, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса.