Минздрав России заявил о хорошей переносимости вакцинации от COVID-19 у подростков

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Подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минздрава.
Минздрав России заявил о хорошей переносимости вакцинации от COVID-19 у подростков
  • РИА Новости

Отмечается, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе переговоров с аргентинским коллегой Карлой Виссотти обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди детей и подростков в России и Аргентине.

«Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», — цитирует сообщение ТАСС.

Также в пресс-службе сообщили, что главной темой переговоров Мурашко и Виссотти стало обсуждение эффективности российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что с распространением штамма коронавируса «омикрон» пандемия перекинулась на подростков и детей.

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