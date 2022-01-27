Представитель ВОЗ в России Вуйнович: при «омикроне» пандемия перекинулась на детей

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что с распространением штамма коронавируса «омикрон» пандемия перекинулась на подростков и детей.
Представитель ВОЗ в России Вуйнович: при «омикроне» пандемия перекинулась на детей
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«Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей, именно из-за этого, мы видим, что со штаммом «омикрон» пандемия перекинулась на эту группу населения», — цитирует её РИА Новости.

По словам Вуйнович, наблюдается большее число госпитализаций.

Она отметила необходимость защищать подростков и детей от коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте числа госпитализированных с коронавирусом детей в стране за последние несколько дней.

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