Вице-премьер Голикова заявила о росте числа госпитализированных с коронавирусом детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте числа госпитализированных с коронавирусом детей в стране за последние несколько дней.

Об этом она сказала в ходе совещания российского президента Владимира Путина с правительством.

«В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%», — заявила Голикова, отметив, что этот вопрос является предметом особого внимания.

Ранее Голикова рассказала, что в 35 регионах России уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает средний по стране.

Также она заявила, что в 72 регионах России зарегистрированы случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».