Вице-премьер Голикова заявила о росте числа госпитализированных с коронавирусом детей

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте числа госпитализированных с коронавирусом детей в стране за последние несколько дней.
Вице-премьер Голикова заявила о росте числа госпитализированных с коронавирусом детей
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала в ходе совещания российского президента Владимира Путина с правительством.

«В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%», — заявила Голикова, отметив, что этот вопрос является предметом особого внимания.

Ранее Голикова рассказала, что в 35 регионах России уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает средний по стране.

Также она заявила, что в 72 регионах России зарегистрированы случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».

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