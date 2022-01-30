Вирусолог Нетёсов прокомментировал вакцинацию детей от коронавируса

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Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов рассказал, что разворачивающаяся в России вакцинация подростков антикоронавирусным препаратом «Спутник М» поможет уберечь от инфекции их самих и близких.

«Я считаю, что вакцинация детей поможет», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Врач пояснил, что дети и подростки зачастую болеют бессимптомно, при этом они являются носителями вируса и могут заражать остальных.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время именно дети массово инфицируются омикрон-штаммом COVID-19.

Ранее в пресс-службе российского Минздрава заявили, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что в ВОЗ не видят опасности в вакцинации от коронавируса подростков и детей.

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