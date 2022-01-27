ВОЗ не видит опасности в вакцинации от коронавируса подростков и детей
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«Здесь внимание огромно, так что мы не видим каких-то тревожных сигналов или знаков в процессе вакцинации (подростков и детей. — RT). Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование — всё это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало», — цитирует её ТАСС.
Таким образом она ответила на соответствующий вопрос журналиста.
Вуйнович также добавила, что в настоящее время необходимо защищать уязвимые слои населения, «особенно подростков и детей».
Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет.