Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом.

«Всех принятых руководством страны мер достаточно для того, чтобы справиться с вирусом. Они абсолютно обоснованные и абсолютно правильные, и я тут даже не знаю, что ещё можно добавить. Теперь что касается этих двух случаев: надо ли этому удивляться и надо ли этого пугаться? Ни того, ни другого делать не надо. Объясняю почему: у нас замечательная медико-санитарная служба, она давно известна во всём мире», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, у отечественных эпидемиологов очень большой опыт работы с различными экзотическими вирусами.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.