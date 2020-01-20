Эксперт оценил перспективы реализации спутниковой системы «Сфера»

Военный аналитик Вадим Козюлин оценил перспективы реализации спутниковой системы «Сфера».

«Мы ставим себе задачу быть впереди всех в деле реализации различных современных концепций вроде «Цифровая экономика», вроде искусственного интеллекта. А связь — это как раз необходимый атрибут современного мира», — заявил он в беседе с ФАН.

Помимо предоставления доступа к интернету гражданским лицам, «Сфера» позволяет использовать спутниковую группировку армией России.

«Тут вам и военная связь, и реализация концепции сетецентрических войн, когда все войска и военная техника связаны между собой и являются одним из ключевых компонентов обеспечения обороноспособности страны», — пояснил эксперт.

Он отметил, что всё это очень важно и для системы раннего предупреждения о ракетном нападении, для управления войсками.

Ранее сообщалось, что для развёртывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников «Роскосмосу» понадобится 148 запусков ракет-носителей.