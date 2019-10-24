Медведев призвал вывести Россию в лидеры по научным исследованиям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о планах вывести Россию в пятёрку лидеров по научным исследованиям и разработкам к 2024 году, а также в десятку — по присутствию в топ-500 глобальных рейтингов университетов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«К 2024 году нужно постараться вывести Россию в пятёрку лидеров по научным исследованиям и разработкам​​​. И в десятку — по присутствию в топ-500 глобальных рейтингов (университетов. — RT). Сейчас мы на 17-м месте», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.

Из российских вузов выше всех в рейтинге, на 189-м месте, оказался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ).