Минфин назвал ожидаемым рост позиций России в рейтинге Doing Business

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
Минфин назвал ожидаемым рост позиций России в рейтинге Doing Business
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Это ожидаемо. Мы не ослабляли работу по тому, чтобы сделать условия для нашего бизнеса более комфортными», — приводит его заявление в кулуарах Международного таможенного форума — 2019 РИА Новости.

Силуанов отметил, что главная задача заключается в том, чтобы данные изменения отразились на бизнесе в России.

«Продвижение по этому рейтингу лишь свидетельствует о том, что наши коллеги из Всемирного банка тоже видят улучшения, тоже видят изменения для предпринимателей», — подчеркнул российский министр.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT рассказал, что на рост позиций России в рейтинге Doing Business в том числе повлиял запуск механизма трансформации делового климата.

Согласно новому докладу Всемирного банка, Россия заняла 28-е место в рейтинге Doing Business 2020, на три строчки улучшив свой показатель по сравнению с октябрём 2018 года.

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