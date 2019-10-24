Эксперт прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

«Рейтинг Doing Business, скорее, является вынужденным подтверждением со стороны Всемирного банка того, что в России ситуация с ведением коммерческих предприятий улучшается», — заявил он.

По его словам, рейтинг в значительной мере отражает то, что действия, направленные на дебюрократизацию некоторых процессов в коммерческой деятельности, оказались эффективными и облегчили ведение дел.

Как отметил Колташов, экономическая ситуация в России последних лет и текущего года оставалась неплохой, и с точки зрения ведения дела она была очень удобной, даже можно было начинать бизнес в некоторых новых профилях.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рост позиций России в рейтинге Doing Business.