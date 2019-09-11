В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов

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В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте THE, выше всех в рейтинге (189-е место) из российских вузов расположился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 

Кроме того, в топ-300 учебных заведений мира вошли Московский физико-технический институт (МФТИ) и НИУ «Высшая школа экономики».

В 2018 году лидером от России (199-е место) также стал МГУ. Тогда в рейтинг вошли 35 вузов из России.

МГУ не раз отмечали в рейтингах THE. Так, в 2017 году он вошёл в топ-100 рейтинга вузов по гуманитарным наукам.  

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