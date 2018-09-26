МГУ стал лучшим российским вузом по версии THE

Согласно рейтингу, составленному Times Higher Education, Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов.

Отмечается, что вуз занял 199 строчку рейтинга.

«Британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга мировых университетов Times Higher Education – Times Higher Education World University Rankings (THE). В публикуемую часть рейтинга этого года вошло более 1250 университетов мира из 86 стран», — говорится в сообщении проекта 5-100.

Кроме того, уточняется, что за год число российских вузов во всемирном рейтинге увеличилось с 27 до 35.

В рейтинг вошли также Московский физико-технический институт, НИУ «ВШЭ», МИФИ, РУДН и другие.

В январе этого года МГУ попал в топ-10 самых красивых вузов Европы.