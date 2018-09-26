МГУ стал лучшим российским вузом по версии THE

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Согласно рейтингу, составленному Times Higher Education, Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов.
МГУ стал лучшим российским вузом по версии THE
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Отмечается, что вуз занял 199 строчку рейтинга.

«Британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга мировых университетов Times Higher Education – Times Higher Education World University Rankings (THE). В публикуемую часть рейтинга этого года вошло более 1250 университетов мира из 86 стран», — говорится в сообщении проекта 5-100.

Кроме того, уточняется, что за год число российских вузов во всемирном рейтинге увеличилось с 27 до 35.

В рейтинг вошли также Московский физико-технический институт, НИУ «ВШЭ», МИФИ, РУДН и другие.

В январе этого года МГУ попал в топ-10 самых красивых вузов Европы.

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