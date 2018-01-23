МГУ попал в топ-10 самых красивых университетов Европы

Московский государственный университет попал в десятку самых красивых вузов Европы, сообщает kp.ru со ссылкой на международное аналитическое агентство Times Higher Education.

Первое место занимает Болонский университет (Италия). Как полагают авторы рейтинга, это самый красивый и старинный вуз не только в Европе, но и во всём мире.

Вторую строчку отдали университету Саламанки (Испания), третью — Коимбрскому университету (Португалия).

Говоря об МГУ, составители списка отметили, что башню главного здания украшает 57-метровый шпиль с 12-тонной звездой, а коридоры вуза закрыты для широкой публики и сохраняют ореол таинственности. Территорию кампуса они назвали островом зелени, который особо прекрасен зимой и весной.

Ранее эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила в беседе с НСН динамику российских вузов в международных рейтингах.