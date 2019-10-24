Эксперт оценил рост позиций России в рейтинге Doing Business

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Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business.
Эксперт оценил рост позиций России в рейтинге Doing Business
  • Pixabay

Вхождение России в топ-30 Doing Business стоит рассматривать не как формальную победу, а как процесс создания условий для развития своих предпринимателей, убеждён специалист.

«Рейтинг показывает, что страна успешно реализует поставленные задачи в сферах, связанных с бизнесом. Это изменения в законодательстве, улучшение доступа к энергоресурсам и сетям, решение связанных с организацией финансовой деятельности вопросов», — подчеркнул он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

В этом году в рейтинге Doing Business Россия поднялась на три строчки и заняла 28-е место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал рейтинг Doing Business.

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