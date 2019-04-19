С 1961 года на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов

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Представитель ЦНИИмаш Юрий Колюка сообщил, что с 1961 года было зафиксировано около 250 разрушений космических объектов на орбите.

«Первое разрушение было зафиксировано в 1961 году. И с той поры уже зафиксировано порядка 250 разрушений», — цитирует РИА Новости Колюку.

Он добавил, что космические объекты разрушались в результате их взрывов или после столкновения с другими объектами.

Ранее представитель главного центра разведки космической обстановки Минобороны России Роман Фаттахов заявил, что российская система контроля космического пространства зафиксировала в 2018 году 23 опасных сближения космического мусора со спутниками, одно из них — с МКС.

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