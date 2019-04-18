В Минобороны рассказали о сближении космического мусора со спутниками
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«Системой контроля космического пространства ежемесячно фиксируются случаи опасного сближения космических аппаратов с элементами космического мусора», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в 2018 году системой зафиксировано 23 опасных сближения, одно из них — с МКС.
Российский центр производил оповещение организаций, управляющих космическими объектами.
В прошлом году сообщалось, что совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое вошли бы учёные и представители космической промышленности.