В Минобороны рассказали о сближении космического мусора со спутниками

Представитель главного центра разведки космической обстановки Минобороны России Роман Фаттахов заявил, что российская система контроля космического пространства зафиксировала в 2018 году 23 опасных сближения космического мусора со спутниками, одно из них — с МКС.

«Системой контроля космического пространства ежемесячно фиксируются случаи опасного сближения космических аппаратов с элементами космического мусора», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в 2018 году системой зафиксировано 23 опасных сближения, одно из них — с МКС.

Российский центр производил оповещение организаций, управляющих космическими объектами.

В прошлом году сообщалось, что совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое вошли бы учёные и представители космической промышленности.