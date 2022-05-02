Диетолог Калинчев высказался о возможном вреде тунца для здоровья

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев высказался о возможном вреде тунца для здоровья.

«Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, тунец может жить долго, поэтому способен накопить вредные элементы в своём организме.

«Консервированный тунец ещё вреден высоким содержанием натрия. Его не стоит употреблять гипертоникам, так как есть риск артериальной гипертензии», — добавил Калинчев.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.