Диетолог Калинчев высказался о возможном вреде тунца для здоровья

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев высказался о возможном вреде тунца для здоровья.
Диетолог Калинчев высказался о возможном вреде тунца для здоровья
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«Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, тунец может жить долго, поэтому способен накопить вредные элементы в своём организме.

«Консервированный тунец ещё вреден высоким содержанием натрия. Его не стоит употреблять гипертоникам, так как есть риск артериальной гипертензии», — добавил Калинчев.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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