В Подмосковье еженедельно перерабатывается около 90 тысяч кубометров строительных отходов
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«На сегодняшний день в регионе создано порядка 40 площадок для переработки и 15 комплексов для рециклинга смешанных отходов. В неделю они перерабатывают до 90 тыс. кубометров строительных отходов и грунтов», — цитирует Фирсова «Радио 1».
По его словам, совокупные мощности перерабатывающих комплексов Московской области в полной мере обеспечивают потребности рынка.
Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.