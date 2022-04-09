В Подмосковье еженедельно перерабатывается около 90 тысяч кубометров строительных отходов

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В Московской области еженедельно перерабатывают до 90 тыс. кубометров строительных отходов. Об этом сообщает министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
В Подмосковье еженедельно перерабатывается около 90 тысяч кубометров строительных отходов
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«На сегодняшний день в регионе создано порядка 40 площадок для переработки и 15 комплексов для рециклинга смешанных отходов. В неделю они перерабатывают до 90 тыс. кубометров строительных отходов и грунтов», — цитирует Фирсова «Радио 1».

По его словам, совокупные мощности перерабатывающих комплексов Московской области в полной мере обеспечивают потребности рынка.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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