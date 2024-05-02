RT в Telegram
Подпишись

Силы ПВО России сбили ещё два БПЛА ВСУ в Белгородской области

Короткая ссылка
В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё пару украинских беспилотников в Белгородской области.
Силы ПВО России сбили ещё два БПЛА ВСУ в Белгородской области
  • РИА Новости

«С 16:40 до 17:05 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в сводке ведомства.

По данным министерства, дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района Смоленской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить