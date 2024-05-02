Силы ПВО России сбили ещё два БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё пару украинских беспилотников в Белгородской области.

РИА Новости

«С 16:40 до 17:05 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в сводке ведомства. По данным министерства, дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района Смоленской области.