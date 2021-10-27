В Крыму заявили о планах сделать полуостров свободным от COVID-19

Крымские власти намерены в будущем сделать полуостров территорией, свободной от коронавируса, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Стоит задача сделать Крым, учитывая его значимость как ведущего российского курорта, территорией, свободной от COVID-19», — цитирует РИА Новости Крючкова.

По его словам, в связи с этим обсуждается ряд мер, включая экспресс-тестирование приезжающих.

Он добавил, что в Крыму уже разрабатывают и внедряют программы санаторно-курортного оздоровления и реабилитации для переболевших коронавирусом.

Министр труда и соцзащиты Республики Крым Елена Романовская ранее заявила, что запасов вакцины от COVID-19 в регионе хватит ещё на десять дней.