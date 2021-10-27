В Крыму заявили о планах сделать полуостров свободным от COVID-19
«Стоит задача сделать Крым, учитывая его значимость как ведущего российского курорта, территорией, свободной от COVID-19», — цитирует РИА Новости Крючкова.
По его словам, в связи с этим обсуждается ряд мер, включая экспресс-тестирование приезжающих.
Он добавил, что в Крыму уже разрабатывают и внедряют программы санаторно-курортного оздоровления и реабилитации для переболевших коронавирусом.
Министр труда и соцзащиты Республики Крым Елена Романовская ранее заявила, что запасов вакцины от COVID-19 в регионе хватит ещё на десять дней.