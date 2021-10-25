В Крыму заявили, что запасов вакцины от коронавируса осталось на десять дней

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Министр труда и соцзащиты республики Крым Елена Романовская заявила, что запасов вакцины от COVID-19 в регионе хватит ещё на десять дней. Видеозапись совещания приводится в Telegram-канале главы Крыма Сергея Аксёнова.
В Крыму заявили, что запасов вакцины от коронавируса осталось на десять дней
  • Reuters

«Мы действительно наблюдаем в последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас достаточно вакцины — сегодня на остатке 150 тыс. доз... По нашим расчётам, её достаточно для десяти дней работы», — заявила Романовская.

Министерство здравоохранения региона уже направило заявку в Минздрав России с просьбой о дополнительной партии вакцин, пояснила она.

Накануне в Крыму за сутки выявили максимальное число случаев коронавируса за пандемию.

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