В Крыму за сутки выявили максимальное число случаев коронавируса за пандемию

За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 649 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Крыму выздоровели около 77 тыс. человек, умерли 2882 пациента.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что наблюдаемый в России подъём заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики.