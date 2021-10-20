Инфекционист Роспотребнадзора назвала прогнозируемым рост заболеваемости коронавирусом

Наблюдаемый в России подъём заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики, заявила Интерфаксу заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В настоящее время мы наблюдаем сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19. Но на его интенсивность повлияло распространение дельта-штамма, который отличается большей заразностью. И при несоблюдении мер профилактики число вторичных случаев инфицирования возрастает до пяти-шести», — сказала Пшеничная.

Она отметила, что данный «подъём, в принципе, был прогнозируемым».

По данным на 19 октября, в России в течение суток выявили 33 740 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 325 заболевших.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что зафиксированы случаи госпитализации больных коронавирусом детей в реанимацию.