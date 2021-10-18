Инфекционист Малышев рассказал о случаях попадания детей с коронавирусом в реанимацию

Зафиксированы случаи госпитализации больных коронавирусом детей в реанимацию. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, ещё, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», — приводит РИА Новости слова врача в ходе пресс-конференции «COVID-19 и дети».

По данным на 18 октября, в России выявили 34 325 случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Ранее в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 заявили, что в Москве число инфицированных коронавирусом детей превысило 180 тыс.